Тимофей Кургин помог Иркутской области бороться с коронавирусом

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18.03.2020, 15:17, Новости дня

Глава благотворительного фонда «+7» выделил 10 миллионов рублей на закупку необходимых медицинских приборов.

На утро 18 марта в России насчитывается 114 заболевших коронавирусом. Новые случаи за сутки зарегистрированы в 15 регионах страны. По расчетам Всемирной организации здравоохранения, пик заболевания коронавирусом наступит в апреле 2020 года. Российские города готовятся противостоять эпидемии: власти закрывают учебные заведения, отменяют массовые мероприятия, компании разрешают своим сотрудникам работать из дома.

Иркутской области бороться с коронавирусом помогает глава благотворительного фонда «+7» и создатель Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес» Тимофей Кургин. В ходе диалога с министерством здравоохранения региона был сформирован список приборов, которые требуются для выявления и лечения вирусных инфекций, включая коронавирус. В него вошли видеоколоноскоп, два видеогастроскопа, бронхоскопы и видеобронхоскоп. Общая сумма закупок составила десять миллионов рублей. Кроме того, Кургин оплатил расходы по настройке и проверке оборудования, затраты на оформление документов и обучение докторов.

Тимофей Кургин

«Мы можем помочь финансово, но надо понимать, как сделать это максимально эффективно. Поэтому было принято решение обратиться к специалистам. Первый транш составил 10 миллионов рублей, но если потребуются дальнейшие вложения, то у нас уже для этого есть план. Все зависит от того, как будет развиваться ситуация», — сказал Кургин.

Одно из важнейших качеств бизнеса – ответственность, считает глава фонда «+7». Именно поэтому предпринимателям нужно работать в контакте с органами власти, исходя из интересов общества. Тимофей Кургин выразил надежду, что пример такого взаимодействия в Иркутской области возьмут на вооружение и другие регионы.

Благодарность фонду выразил главный врач ГБУЗ «Иркутская ордена „Знак Почёта“ областная клиническая больница» Петр Дудин.
«Огромное спасибо фонду +7 за такую благотворительную поддержку и за то, что предусмотрел покупку аппаратов для дезинфекции. Это очень важно для того, что при последующем применении аппарат был безопасен для пациента», – сказал врач.



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