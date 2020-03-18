Путин сказал, сколько надо зарабатывать в России, чтобы стать средним классом

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18.03.2020, 15:17, Новости дня

Президент сделал расчеты по методике Мирового банка.

Президент Владимир Путин не согласился с мыслью, что в России нет среднего класса. По его словам, к социальной группе с устойчивыми доходами в стране можно отнести 70% жителей.

Путин заявил, что Мировой банк считает средний класс по количеству людей, доходы которых в 1,5 раза больше минимального размера оплаты труда. В России МРОТ составляет 11 280 рублей, а средняя зарплата — 44 477 рублей.

«У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%, — сказал Путин в интервью ТАСС. — По методике Мирового банка в каждой стране получается свой средний класс. Он у нас есть, наша задача в том только заключается, чтобы укреплять этот средний класс».

Таким образом, средним классом по расчетам Путина может считаться любой россиянин с зарплатой выше 17 тысяч рублей. Так как с 1 января 2020 года размер МРОТ составляет уже 12130 рублей, зарплаты среднего класса должны начинаться уже от 18200 рублей.

Журналист Андрей Ванденко, беседовавший с Путиным, заявил президенту в ответ: «Ну тогда не средний, а посредственный класс».

Ранее Путин заявил, что его коробят миллионные зарплаты топ-менеджеров.



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