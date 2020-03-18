Инвалиды стали шить веселые медицинские маски, потому что не нашли их в аптеках

18.03.2020, 15:17, Новости дня

Сначала жители Екатеринбурга шили только для своего фонда «Благое дело», а потом разместили объявление о том, что принимают заказы.

Жители Екатеринбурга с инвалидностью из благотворительного фонда «Благое дело» решили шить многоразовые маски. Правда, это как раз тот случай, когда нужда заставила. Просто, как и все россияне, пошли по аптекам и ни в одной не нашли марлевые повязки. Вот и стали сами шить, да еще не просто многоразового пользования, но и с забавными рисунками, пишет сегодня Е1. Ru.

Основатель фонда Вера Симакова сказала, что сначала шили, чтобы обеспечить своих, а потом решили и всем, кто захочет.

Предложение заказать веселые медицинские маски опубликовали в Facebook. И заказы посыпались. Мастерицы предлагают выбор клиентам. Кто посерьезнее – тому могут предложить маску без рисунка по цене 50 рублей. Маски повеселее будут чуть подороже. В «Благом деле» заверяют, что могут обеспечить актуальным и востребованным на фоне коронавируса товаром в любом количестве.

На фоне жалоб россиян на нехватку медицинских масок, инвалиды на Урале показали, что не стоит расстраиваться, выход есть всегда. Власти Ростовской области предложили жителям города самим шить себе маски. К слову сказать, ранее издатель “Блокнота” Олег Пахолков пожаловался на то, что в аптеках нет медицинских масок.

На сегодняшний день число зараженных коронавирусом в России приблизилось к 150.