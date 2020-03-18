Цена нефти WTI опустилась до минимума с ноября 2002 года

18.03.2020, 15:15, Новости дня

Цены на нефть марки WTI при открытии торгов опустились ниже 25 долларов за баррель впервые с ноября 2002 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 15.11 (мск) стоимость фьючерса на нефть марки Brent опускалась на 4,84% – до 27,34 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Цена на нефть марки WTI теряет 8,45% – до 25,02 доллара за баррель. За несколько минут до этого показатель опускался ниже 25 долларов.

Ранее сообщалось, что рынок акций РФ в среду падает в рамках общей тенденции обвала мировых фондовых и товарных рынков.