 

Цена нефти WTI опустилась до минимума с ноября 2002 года

18.03.2020, 15:15, Новости дня

Цены на нефть марки WTI при открытии торгов опустились ниже 25 долларов за баррель впервые с ноября 2002 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 15.11 (мск) стоимость фьючерса на нефть марки Brent опускалась на 4,84% – до 27,34 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Цена на нефть марки WTI теряет 8,45% – до 25,02 доллара за баррель. За несколько минут до этого показатель опускался ниже 25 долларов.

Ранее сообщалось, что рынок акций РФ в среду падает в рамках общей тенденции обвала мировых фондовых и товарных рынков.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / Названа дата переговоров главы Генштаба РФ и командующего войсками НАТО в Европе

13.02 / Смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro почти ничем друг от друга не отличаются

12.02 / “Видоизмененный углерод”. Вышел трейлер второго сезона сериала с Энтони Маки. Видео

15.03 / Трамп упрекнул главу ФРС США в принятии неверных решений

16.03 / Бегущие из Европы украинцы штурмуют границу

26.02 / Авиакомпанию «Якутия» попросили признать банкротом

18.03 / Журналист Stern – Германия способна принять больше беженцев, но власти не хотят нервировать немцев

19.02 / Турецкая военная операция в Идлибе начнется внезапно, посреди ночи – Эрдоган

03.03 / Глава СК попросил закрепить в Конституции положение о конфискации имущества у коррупционеров

07.02 / На лайнере с заразившимися коронавирусом пассажирами оказались семь россиянин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска