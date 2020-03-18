Раскрыты подробности о новых случаях коронавируса в Москве

18.03.2020, 15:15, Новости дня

Большинство заболевших коронавирусом в Москве за последние сутки прилетели из стран Европы, информирует оперштаб по заболеванию.

Всего в столице зафиксировали 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщается в телеграм-канале «Коронавирус. Оперштаб Москвы».

Трое пациентов прибыли теми же рейсами, что и ранее заболевшие. «Пробы у них были взяты при отработке контактов этих пациентов», – отмечается в сообщении.

В больничном комплексе в Коммунарке проходят лечение 25 пациентов, еще четверо госпитализированы в ИКБ №2, среди них – один ребенок. Другой несовершеннолетний лежит в больнице имени Башляевой.

«Установлен полный круг близких контактов пациентов, в том числе водители такси, которые забирали их из аэропорта. 11 из них госпитализированы в больницу в Коммунарку. Один контактировавший с заболевшим находится в больнице в Краснодаре. Еще 16 человек находятся в режиме самоизоляции на дому. Семь человек изолированы на дому в Московской области. Они уже находятся под медицинским наблюдением», – добавили в штабе.

Всего в столице зафиксировано 86 случаев заболевания.

Инфицированные прибыли на рейсах:SU 2481 Неаполь – Москва 08.03.2020; S7-3618 Неаполь – Москва 07.03.2020; SU 2639 Мадрид – Москва 09.03.2020;SU 2515 Барселона – Москва 10.03.2020; SU 2613 Милан – Москва 10.03.2020; DP 804 Милан – Москва 08.03.2020; SU 2639 Барселона – Москва 10.03.2020; S7 3556 Мюнхен – Москва 11.03.2020; SU 2415 Милан – Москва от 12.03.2020; SU 2377 Лион – Москва 09.03.2020; SU 2375 Москва – Ницца 09.03.2020; SU 2595 Мюнхен – Москва 08.03.2020; SU 2483 Верона – Москва 07.03.2020; S7 3584 Верона – Москва 07.03.2020; SU 2409 Рим – Москва 13.03.2020; SU 2329 Мюнхен – Москва 07.03.2020.

Напомним, общее число заболевших коронавирусом в РФ – 147 человек.

Российские власти с целью защиты страны от распространения коронавируса приняли целый ряд мер, в том числе ограничили авиасообщение с европейскими странами, ставшими центром эпидемии. Также закрыт въезд для иностранцев.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.