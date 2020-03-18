Пятый россиянин заразился коронавирусом в ОАЭ

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18.03.2020, 15:15, Новости дня

Пятый случай заражения коронавирусом гражданина РФ зарегистрирован в ОАЭ, посольство в Абу-Даби выясняет судьбу россиянина, сообщил представитель дипмиссии.

Представитель дипмиссии сообщил, что в данный момент выясняется информация о пятом заболевшем, передает РИА «Новости».

Четверо заболевших ранее входят в состав российской сборной, которая приехала участвовать в велогонках «Тур ОАЭ». Один из велосипедистов покинул больницу после излечения.

Во вторник минздрав ОАЭ сообщил, что в стране выявлены 15 новых случаев заболевания коронавирусом, среди которых один россиянин. Всего на настоящий момент в Эмиратах зарегистрированы 113 случаев заражения этим заболевания.

Ранее сообщалось, что РФ вводит временные ограничения на полеты в ОАЭ.

Отметим, что российские власти приняли целый ряд мер для защиты страны от коронавируса, в том числе ограничили авиасообщение с европейскими странами, ставшими центром эпидемии. Также закрыт въезд для иностранцев.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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