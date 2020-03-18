Опубликован рендер бюджетного смартфона Nokia 1.3

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18.03.2020, 15:09, Разное

Известный инсайдер Эван Блэсс продемонстрировал официальный рендер нового смартфона начального уровня Nokia 1.3 в цвете Charcoal. Соответственный пост он опубликовал на собственной странице в социальной сети Twitter.
Согласно имеющейся информации, Nokia 1.3 окажется новым гаджетом стартового уровня, реализовывать его будут в разных ярких цветах. Прежде публиковались сведения, что данный мобильный аппарат получит недорогую платформу MediaTek, дисплей диагональю шесть дюймов, 1 Гб оперативной и 8 Гб своей памяти. Предполагается, что объем аккумулятора составит 4000 мАч и он является съемным. В роли операционной системы выступит Android 10. Размеры Nokia 1.3 равны 146,56×70,46 мм.

Девайс обладает фронтальной одинарной камерой, которая находится в каплевидном вырезе экрана. Присутствует и основная одинарная камера со светодиодной вспышкой. На территории европейских государств стоимость мобильного устройства будет составлять почти 80 евро.



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