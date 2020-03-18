 

Лидер «Любэ» Николай Расторгуев опубликовал фото с 90-летней мамой

18.03.2020, 15:09, Разное

Певец Николай Расторгуев поделился совместным снимком с матерью на странице в соцсети Instagram. Накануне женщине исполнилось 90 лет, поэтому подписчики музыканта начали поздравлять Марию Александровну с круглой датой, пожелав ей долголетия.
«Очень рад, что маме исполнилось 90 лет, поэтому пожелаю ей здоровья и положительных эмоций. Хочу, чтобы ты прожила еще много счастливых лет!», – отметил лидер группы «Любэ» в подписи к публикации. Интернет-пользователи считают, что мама Расторгуева прекрасно выглядит в 90 лет, сравнив её с «бабушками из сказок», также подписчики отметили и сильное сходство матери и сына.

Чуть позже певец опубликовал несколько фотографий в Stories, отметив, что показал матери все поздравления от фолловеров. В итоге, Мария Александровна очень обрадовалась этому и попросила передать поклонникам Расторгуева теплые слова.



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