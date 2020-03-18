Как проводит время Криштиану Роналду на карантине: фото дня

18.03.2020, 14:54, Разное

На прошлой неделе Криштиану Роналду прилетел на родной остров Мадейра, где теперь находится на двухнедельном карантине после положительного теста на коронавирус у его коллеги по “Ювентусу” Даниэля Ругани. Сегодня другой товарищ по команде Роналду – полузащитник Блез Матуиди – также обнародовал положительный результат. Согласно сообщениям инсайдеров, Роналду не вернется в Италию, пока не сочтет это безопасным, несмотря на отрицательный результат тестирования на коронавирус.

После контакта с заразившимися игроками Роналду теперь не следует выходить на улицу, но едва ли это доставляет ему сильный дискомфорт. В прошлом году футболист приобрел впечатляющее семиэтажное здание в Фуншале, столице острова, поселив в нем свою мать и сестру, и оставив несколько этажей себе в пользование. Вчера папарацци сфотографировали Роналду, который принимал солнечные ванны прямо на балконе. В этот же день фотографы запечатлели возлюбленную спортсмена Джорджину Родригес, прогуливающуюся по центру города.

На Мадейре, в отличие от континентальной части Португалии, пока не зафиксированы случаи заражения вирусом. Однако повод для волнения у жителей региона есть. Только за последние две недели на острове произошло два землетрясения: первое магнитудой 5,2 балла чуть более недели назад, а в воскресенье утром силой в 3,8 балла по шкале Рихтера. Информации о пострадавших нет, однако жители взволнованы, ведь последнее землетрясение на острове, где проживает 290 тысяч человек, было зафиксировано 12 лет назад.

Криштиану Роналду Джорджина Родригес в ФуршалеРанее в сети распространилась информация о том, что Роналду решил закрыть свои отели в Португалии и переоборудовать их в госпитали, а зарплату медицинским работникам будет выплачивать из собственного бюджета. Впрочем, вскоре слухи были опровергнуты управляющим одного из отелей, который сказал, что никаких указаний на этот счет в гостиницах не получали. Напомним, Криштиану владеет двумя гостиницами сети Pestana CR7, одна из которых находится на живописном острове Мадейра – в 300 метрах от пристани для яхт, другая – в историческом центре Лиссабона.