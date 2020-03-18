Российско-американский математик получил Абелевскую премию

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18.03.2020, 14:53, Новости дня

Российско-американский ученый Григорий Маргулис и профессор Еврейского университета в Иерусалиме Гилель Фюрстенберг стали лауреатами международной Абелевской премии по математике за 2020 год.

«Премия присуждается за новаторство в использовании методов теории вероятности и динамики в теории групп, теории чисел и комбинаторике», – информирует РИА «Новости» со ссылкой на организаторов.

Григорий Маргулис родился в 1946 году в Москве. В возрасте 32 лет он был удостоен престижной математической премии Филдса. В 1996 году ученый получил премию Лобачевского, а в 2005 году – премию Вольфа.

Именем Маргулиса на Западе названа известная топологическая проблема, так называемая «задача о салфетке Маргулиса»: можно ли сложить прямоугольный лист бумаги в плоскую фигуру с периметром больше, чем у исходного прямоугольника.

Маргулис – научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН и профессор Йельского университета в США.

В прошлом году Академия наук Норвегии присудила американскому профессору Карен Уленбек Абелевскую премию по математике 2019 года, она стала первой женщиной – лауреатом этого аналога Нобелевской премии в сфере математики.



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