Гульнару Каримову, дочь бывшего президента Узбекистана, приговорили к 13 годам и 4 месяцам тюрьмы

18.03.2020, 14:50, Новости дня

Ташкентский городской суд по уголовным делам завершил разбирательство по делу дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой и ее сообщников. Каримова приговорена к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы, сообщает Верховный суд страны.

Срок отбывания наказания будет считаться с 21 августа 2015 года.

Новый судебный процесс по делу Гульнары Каримовой начался в Ташкенте 8 января, он проходил в закрытом режиме​, подтвердила пресс-служба Верховного суда Узбекистана. О начале этого процесса швейцарский адвокат Каримовой Грегуар Манжа и дочь Гульнары Иман рассказали еще 16 сентября.

В этот раз Каримову и нескольких других лиц обвиняли в том, что они “в составе преступного сообщества совершили преступления, связанные с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов в зарубежных странах”.

26 февраля в инстаграме дочери Гульнары Каримовой Иман появилось письмо, адресованное нынешнему главе государства Шавкату Мирзиёеву.

В письме Каримова обратилась к президенту как “к человеку, которого она лично знает много-много лет”, пожаловалась на бесконечные переезды из одной тюрьмы в другую и непрекращающиеся уголовные дела, которые, по ее словам, ведутся с большими нарушениями Конституции и Уголовно-процессуального кодекса Узбекистана. А также заявила, что “при правильных условиях, готова отказаться от любых претензий на денежные средства – единственно оставшиеся у нашей семьи и замороженные в Швейцарии с принятием “упрощенной процедуры закрытия дела”, т. е. без публичного суда, с передачей в пользу государства 686 млн долларов США” (орфография и пунктуация автора сохранены).

В 2017 году, после смерти Ислама Каримова, его старшую дочь Гульнару Каримову осудили в Узбекистане на 10 лет лишения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний.

Дела в Узбекистане на дочь президента были заведены после того, как она стала фигурантом аналогичных уголовных дел о коррупции и отмывании средств в США и нескольких странах Европы. По утверждению следствия, Каримова получила около $1 млрд взяток от телекоммуникационных и других компаний (в основном иностранных: МТС, “Вымпелком”, ING, Telia Sonera) в обмен на гарантированную выдачу лицензий на мобильную связь в Узбекистане. Позже она и ее приближенные вывели эти деньги за рубеж через офшорные компании и купили на них более десятка вилл и других объектов недвижимости в разных регионах мира.

Часть выведенных денег – около $555 млн – была найдена на счетах в Швейцарии. Еще около $200 млн – на счетах в других странах. Сейчас власти Узбекистана пытаются вернуть эти деньги в страну.

После первого приговора Каримова некоторое время жила под домашним арестом, но в марте 2019 года ее отправили в колонию в Ташкентской области, обвинив в “злостном” нарушении условий нахождения под стражей. Сама Каримова и ее дочь утверждали, что условий ареста она не нарушала. Вскоре после этого на нее было заведено второе уголовное дело.

В декабре 2017 года Министерство финансов США внесло Каримову в санкционный список по “глобальному закону Магнитского”. По данным Минфина, Каримова “возглавляла мощный синдикат организованной преступности, который привлекал государственные субъекты к экспроприации бизнеса, монополизировал рынки, запрашивал взятки” и занимался “вымогательствами”.