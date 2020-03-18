 

Число заболевших коронавирусом в России выросло до 147

18.03.2020, 14:50, Новости дня

По состоянию на день 18 марта общее число зарегистрированных случаев коронавируса в РФ за сутки выросло до 147, сообщает в среду оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Из 33 новых случаев коронавирусной инфекции у граждан РФ 31 случай приходится на Москву, один – на Томскую область, один – на Новосибирскую область.

Накануне сообщалось о 114 зараженных коронавирусом в России. Таким образом, число заболевших за сутки увеличилось на четверть. Еще почти 18 тыс. человек находятся в принудительном карантине или под наблюдением врачей, так как приехали из стран со значительным числом заболевших или имели контакты с заболевшими.

 

Пока российские власти не вводят каких-либо чрезвычайных мер в связи с коронавирусом. Однако в Москве было принято решение закрыть школы с 21 марта по 12 апреля и перевести учеников на дистанционное обучение. При этом детские сады в столице решили не закрывать, оставив там свободное посещение, а вузы на дистанционное обучение перешли лишь частично. 

Также в столице закрыты кинотеатры, театры и цирки, подведомственные Минкультуры, но частных заведений это распоряжение не касается. Запрещены также спортивные соревнования и концерты с числом зрителей более 50 человек. 

Недалеко от Москвы также строят большую больницу, которая будет принимать только больных с коронавирусом, а Роспотребнадзор утром 18 марта призвал людей старше 60 лет меньше ходить по магазинам и ездить в общественном транспорте. 

В то же время президент Владимир Путин призвал не покупать продукты про запас из-за коронавируса, а премьер Михаил Мишустин заверил его, что “ситуация с поставками надежная”. Это о том, что “нет поводов для паники”, отдельно заявила и вице-премьер Татьяна Голикова: 

“Еще раз хочу подчеркнуть, что каких-либо поводов для паники нет. И все меры, которые сейчас принимаются нами, носят профилактический характер, – сказала она. – За счет тех мер, которые мы приняли в январе раньше, чем все остальные страны, у нас инфекция пока получила ограниченное распространение, но, конечно, расслабляться нельзя”. 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил 16 марта, что “пока не было никаких идей, никакого повода” для введения режима чрезвычайной ситуации в России в связи с коронавирусом.



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