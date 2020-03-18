Мнение: Это огорчит вас больше, чем коронавирус

18.03.2020, 14:35, Разное

«А мне всё мало! Хочу еще!», – сказала баба с бриллиантами на шее и отправилась покорять все ювелирные в столице. Выходя из очередной лавки с камнями, она вдруг заметила, что ползёт по земле – ожерелья-то оттянули голову, а жадность прижала к грязному асфальту.

Думаете, такое случается только у дам, помешанных на шопинге? А вот и нет. Российский медиабизнес просто кишит подобными историями.

Вчера, например, в СМИ просочилась информация о том, что Демьян Кудрявцев & Co продают чуть ли не одну из самых влиятельных газет про бизнес в России.

Попробуйте угадать, в чьи руки перейдет плод стараний Кудрявцева, Воронова и Помпадура в виде 100% акций АО «БНМ», владеющей «Ведомостями» и журналом Harvard Business Review? Наверное, вы не удивитесь, если я скажу, что ручонки эти связаны с именем Михаила Ходорковского.

В общем, теперь «Ведомостями» будут рулить бывший главред «Аргументов и фактов», гендиректор холдинга «Версия» Константин Зятьков и управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович.

Если про Зятькова, в принципе, все понятно, то Голубович в глазах всех «шарящих за бизнес» в стране остается темной лошадкой.

Сами смотрите: сначала он служил верой и правдой Ходорковскому и заведовал корпоративными финансами «ЮКОСА», а потом, когда с нефтью не сложилось, перешел на финансирование оппозиционного движа. Кроме того, «Ведомости» будут не единственным занятием Голубовича – работу придется совместить с управлением несчетным количеством недвижимости и бизнесов в Крыму.

Что ж, по-видимому, господину хочу-руководить-страной-из-за-границы мало своего вечно недовольного медиахолдинга, так он еще и на бизнес позарился, да дружков своих на это подписал!

Не тяжела ли ноша? Что думаете?