Смоленский участок госграницы остается открытым для возвращающихся на родину россиян

18.03.2020, 14:32, Новости дня

Граница на замке, но паниковать не стоит. В ряде СМИ появилась информаци о полном закрытии российских рубежей для перемещения людей. Однако подобные сообщения несколько преувеличены, передает ГТРК "Смоленск".

В пресс-службе РЖД уточняют, что все граждане России, находящиеся в настоящий момент за рубежом, смогут беспрепятственно вернуться на родину. Поезда из Белоруссии продолжат курсировать согласно действующему расписанию. Однако уточняется, что пересечь границу смогут только граждане РФ.

Напомним, по распоряжению российского правительства с 18 марта введено временное ограничение въезда на территорию страны иностранцев, в том числе белорусов и прибывающих из Белоруссии. Ограничение будет действовать до 1 мая.

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ГТРК "Смоленск"