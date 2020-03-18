 

В России отменили выездные и налоговые проверки бизнеса до 1 мая

18.03.2020, 14:32, Новости дня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 1 мая отменить выездные проверки бизнеса, включая налоговые и таможенные, сообщается в тексте поручения главы правительства.

"Федеральным органам исполнительной власти приостановить до 1 мая 2020 года назначение проверок", — следует из поручения Мишустина.

Поручено приостановить выездные налоговые и  таможенные проверки. Исключение составляют только проверки в случае "причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", и проверки для  выдачи разрешений, лицензий.

Глава правительство поручил Минэкономразвития РФ проработать с Генпрокуратурой РФ возможность "минимизации количества внеплановых проверок".



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