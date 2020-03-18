 

Российская гильдия пекарей и кондитеров: причин для роста цен на хлеб нет

18.03.2020, 14:32, Новости дня

Причин для роста цен на хлеб из-за распространения коронавируса нет, заявил Российская гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК).

Признаков дефицита муки, хлеба и хлебобулочных продуктов также нет. "Он (дефицит — прим. ред.) просто невозможен", — сообщил президент РОСПиК Юрий Кацнельсон, сообщает "Интерфакс".

Рынок хлеба растет, подчеркнул Кацнельсон. При этом импортная составляющая в хлебобулочных изделиях минимальная, поскольку ингредиентов для производства хлебобулочных изделий в РФ достаточно.

Минпромторг сообщил ранее, что торговые сети создают запасы товаров и увеличивают заказы у поставщиков социально значимых товаров. Гильдия постоянно отслеживает цены на хлебобулочные изделия, пояснил Кацнельсон.

По его словам, поставщики не намерены поднимать цены на муку, хлеб и хлебобулочные изделия. При этом "линейный рост цен на хлебобулочные изделия в течение всего года вполне ожидаем", поскольку на ценах может сказаться повышение тарифов ЖКХ, арендных ставок, цен на ГСМ, транспорт и упаковку.

По сведениям Росстата, производство хлебобулочных изделий недлительного хранения увеличилось в январе-феврале на 1,2% в годовом выражении до 912 тыс. тонн.



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