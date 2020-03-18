В Москве после ДТП перевернулась машина скорой

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18.03.2020, 14:30, Новости дня

В Москве автомобиль скорой помощи перевернулся после столкновения с другой машиной, сообщил представитель экстренных служб города.

«Возле дома номер 26 на улице Каховка произошло столкновение скорой помощи с легковой автомашиной», – сказал собеседник РИА «Новости».

Автомобиль скорой перевернулся после аварии. Информация по пострадавшим уточняется. Движение по улице ограничено.

Во вторник вдова художественного руководителя Театра на Таганке Юрия Любимова пострадала во время наезда на нее автомобиля в центре Москвы.



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