Xiaomi отказывается от сборки процессоров Surge S2

18.03.2020, 14:30, Разное

Сотрудники китайской корпорации Xiaomi собираются прекратить сборку собственных процессоров Surge S2, которые предназначаются для смартфонов. Вместо этого компания займется разработкой более упрощенных устройств.

В начале 2017 года китайский производитель заявил о создании своего первого микропроцессора для мобильных аппаратов. Этим проектом оказался Surge S1, который объединил в себе восемь ядер Cortex-A53 с частотой 2,2 ГГц. Как ранее предполагалось, в 2018 году на рынке появится более высококачественный процессор Xiaomi Surge S2, но в это время азиатская фирма столкнулась с определенными проблемами.

Теперь стало известно, что проект чипа так и не будет реализован. Корпорация вместо сборки процессора для смартфонов станет заниматься созданием не таких сложных компонентов. Благодаря этим действиям Xiaomi намерена обеспечить оптимальный баланс между материальными расходами на разработку, исследования и изобретение конкурентоспособных устройств. Фирма из Китая по-прежнему станет использовать в собственных мобильных гаджетах чипы MediaTek Qualcomm Snapdragon. Пока официальных данных по поводу данной информации корпорация не предоставила.

За последние годы Xiaomi немало инвестировала материальных средств в несколько компаний, занимающихся выпуском микросхем. Совсем недавно она выкупила часть ценных бумаг фирмы Hypower Electronics, производящей чипы с технологией оперативной зарядки, и инвестировала деньги в Verisilicon.