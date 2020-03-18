Панин пропустил пандемию коронавируса

18.03.2020, 14:30, Новости дня

Российский актер Алексей Панин, находящийся на острове Маврикий, не заметил пандемии, эпидемии или какого-то другого обострения из-за коронавируса за пределами России.

Панин заявил, что на острове не видел людей в масках, «как-то здесь все спокойно», передает радио Sputnik.

«Я тут не смотрю телевизор, но люди на улицах об это не говорят. Я ходил в супермаркет и не могу припомнить там людей в масках. Какого-то ажиотажа по этому поводу тут нет. Как все жили, так и живут», – рассказал актер.

На Маврикий Панин улетел до такого, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала коронавирус пандемией. Однако, по его словам, даже в Европе не все так страшно.

«Я подписан в социальных сетях на огромное количество иностранных людей. Мои знакомы, которые сейчас в Испании, живут, радуются жизни, прекрасно себя чувствуют и ни о каком карантине они не говорят и о коронавирусе не вспоминают. Радостные, улыбчивые и счастливые люди катаются на яхтах, и ходят в горы», – сообщил он.

Ранее участникам немецкого реалити-шоу «Большой брат», которые живут в изоляции от мира, рассказали о пандемии коронавируса.

Напомним, в РФ за сутки зарегистрировали 33 новых заболевших коронавирусом.

Напомним, российские власти с целью защиты страны от распространения коронавируса приняли целый ряд мер, в том числе ограничили авиасообщение с европейскими странами, ставшими центром эпидемии. Также закрыт въезд для иностранцев.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.