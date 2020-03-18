 

Украина решила ввести спецпошлину на российскую энергию и уголь в 65%

18.03.2020, 14:30, Новости дня

Правительство Украины решило ввести специальную пошлину в 65% с 1 апреля, которая будет распространяться на электроэнергию и уголь из России, за исключением антрацитового и коксующегося угля для энергетики.

С такой инициативой выступил глава минэкономики Украины Игорь Петрашко, кабинет министров поддержал его, передает ТАСС.

«Предлагается внести изменения в постановление кабинета министров от 18 июля 2019 года номер 624 «Вопрос внедрения специальной пошлины на отдельные товары, происхождением и РФ, которые ввозятся на таможенную территорию Украины», – сказал он.

Петрашко добавил, что постановление предлагается дополнить пунктами «электроэнергия» и «все типы угля» за исключением антрацитового и коксующегося.

В декабре президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливается запрет импорта электроэнергии из РФ по двусторонним договорам.



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