 

В продаже дебютировала новая версия смартфона Huawei Nova 5z

18.03.2020, 14:30, Разное

Разработчики из Huawei накануне объявили о выходе на рынок нового смартфона Nova 5z. На данный момент девайс можно купить по сниженной цене в особой расцветке Aurora.
Устройство уже во время выхода в продажу вызвало повышенный интерес со стороны покупателей из-за внушительных характеристик при невысокой стоимости. На данный момент цена и вовсе снизилась, а также появился вариант с новой расцветкой Aurora.

Версия, оснащенная 6 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти, обойдется покупателям в 195 долларов, а модификация с 128 Гб ПЗУ – в 225 долларов. Аппаратной основой Huawei Nova 5z является передовой процессор Kirin 810, разработанный на основе 7-нанометровой технологии.

Среди других технических характеристик стоит выделить 6,25-дюймовый дисплей с разрешением в 2340 х 1080 пикселей. Фронтальная камера получила датчик на 32 Мп, а четверная основная – на 48+8+2+2 Мп. Смартфон обладает стандартным 3,5 мм разъемом и USB-C, а ёмкость его батареи составит около 4 тысяч мАч.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Мнение: Дефицит работы в России

20.02 / Благотворительный фонд Романа Авдеева поддержит будущих приемных родителей

07.03 / Эксперты сообщили о причинах скорой победы над коронавирусом

18.02 / “Ох уж эти детки”: Глюкоза спокойно отреагировала на короткую стрижку дочери

03.02 / Эксперт объяснил причину невозможности остановить старение

04.03 / Обнародованы снимки нового смартфона Google Pixel 4a

16.02 / Наука: Социальные сети знакомят ребенка с фастфудом

11.02 / На безымянном пальце возлюбленной Максима Виторгана заметили кольцо

16.03 / Богатые тоже болеют

08.02 / Samsung Galaxy M20 в Европе получил Android 10 с оболочкой One UI 2.0

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска