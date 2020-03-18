В продаже дебютировала новая версия смартфона Huawei Nova 5z

18.03.2020, 14:30, Разное

Разработчики из Huawei накануне объявили о выходе на рынок нового смартфона Nova 5z. На данный момент девайс можно купить по сниженной цене в особой расцветке Aurora.

Устройство уже во время выхода в продажу вызвало повышенный интерес со стороны покупателей из-за внушительных характеристик при невысокой стоимости. На данный момент цена и вовсе снизилась, а также появился вариант с новой расцветкой Aurora.

Версия, оснащенная 6 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти, обойдется покупателям в 195 долларов, а модификация с 128 Гб ПЗУ – в 225 долларов. Аппаратной основой Huawei Nova 5z является передовой процессор Kirin 810, разработанный на основе 7-нанометровой технологии.

Среди других технических характеристик стоит выделить 6,25-дюймовый дисплей с разрешением в 2340 х 1080 пикселей. Фронтальная камера получила датчик на 32 Мп, а четверная основная – на 48+8+2+2 Мп. Смартфон обладает стандартным 3,5 мм разъемом и USB-C, а ёмкость его батареи составит около 4 тысяч мАч.