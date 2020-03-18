 

Замглавы ФСИН освободили от должности

18.03.2020, 14:23, Разное

Заместитель директора Федеральной службы исполнения
наказаний Валерий Максименко освобожден от должности. Соответствующий указ
подписал президент России Владимир Путин.

В пресс-службе ведомства уточнили, что Максименко занимал
пост с 2016 года. В последнее время он отвечал за работу ФСИН по хозяйственному
направлению, а также за организацию строительства и ремонта.

Ранее СМИ сообщили, что Максименко подал рапорт. Руководство
ФСИН опровергло эти данные, передает РИА Новости.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01 / Мнение: Растет ли на самом деле средняя продолжительность жизни?

12.02 / Ученые: Вейпинг вызывает изменения ДНК и раковые заболевания наравне с курением

04.03 / Китайский дизайнер создал костюм-щит для защиты от коронавируса

08.03 / Обнародована помогающая восполнять энергию диета Кейт Миддлтон

19.02 / Возлюбленный Хайден Панеттьери арестован после нападения на нее в День всех влюбленных

21.02 / Медики рассказали об определении положения ребёнка в утробе матери

13.03 / Юлия Ковальчук трогательно поздравила Алексея Чумакова с 39-летием

26.02 / YouTube ненароком заблокировал длившийся с лета 2018 года музыкальный стрим

12.02 / В Москве забравшийся на дерево енот устроил переполох

12.02 / Под Москвой пьяные посетители избили хозяина кафе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска