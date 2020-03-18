Замглавы ФСИН освободили от должности
18.03.2020, 14:23, Разное
Заместитель директора Федеральной службы исполнения
наказаний Валерий Максименко освобожден от должности. Соответствующий указ
подписал президент России Владимир Путин.
В пресс-службе ведомства уточнили, что Максименко занимал
пост с 2016 года. В последнее время он отвечал за работу ФСИН по хозяйственному
направлению, а также за организацию строительства и ремонта.
Ранее СМИ сообщили, что Максименко подал рапорт. Руководство
ФСИН опровергло эти данные, передает РИА Новости.
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