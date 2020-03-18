Замглавы ФСИН освободили от должности

18.03.2020, 14:23, Разное

Заместитель директора Федеральной службы исполнения

наказаний Валерий Максименко освобожден от должности. Соответствующий указ

подписал президент России Владимир Путин.

В пресс-службе ведомства уточнили, что Максименко занимал

пост с 2016 года. В последнее время он отвечал за работу ФСИН по хозяйственному

направлению, а также за организацию строительства и ремонта.

Ранее СМИ сообщили, что Максименко подал рапорт. Руководство

ФСИН опровергло эти данные, передает РИА Новости.