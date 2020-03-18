Черногория согласилась на организацию возвращения россиян

18.03.2020, 14:16, Новости дня

Черногория дала принципиальное согласие на вывоз граждан РФ самолетами российских авиакомпаний, сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Подгорице Кирилл Киржа.

«Имеется принципиальное согласие черногорской стороны на организацию возвращения российских граждан самолетами российских авиакомпаний», – цитирует ТАСС Киржу.

В диппредставительстве отметили, что черногорской стороне уже переданы списки граждан, имеющих билеты на возвращение в Россию.

Россия надеется на оперативное согласование сроков возвращения граждан, добавил пресс-секретарь посольства.

Ранее в Совфеде заявили, что власти Черногории по сути взяли российских граждан в заложники. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию критической.

До этого лоукостер «Победа» сообщил, что не может получить разрешения правительства Черногории на вывоз около тысячи граждан РФ из Тивата – Черногория выдвинула требование, согласно которому выпустит россиян, только если «будет обеспечен бесплатный перелет черногорским гражданам из Москвы этими авиакомпаниями».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой ситуации.