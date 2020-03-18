Диетолог назвала продукты для укрепления иммунитета и защиты от вирусов

18.03.2020, 14:16, Новости дня

Защитные функции иммунитета сконцентрированы в кишечнике, поэтому правильное питание действительно способно помочь в борьбе с вирусными инфекциями, сообщила газете ВЗГЛЯД диетолог Елена Соломатина.

Испанские специалисты заявили, что некоторые продукты питания способны укрепить иммунитет человека, что в последствии помогает организму бороться с инфекцией, включая и коронавирусную. По их словам, питание должно быть сбалансированным и разнообразным, включать в себя продукты с высоким содержанием омега-3 кислот и пребиотиков.

«Иммунитет укрепляется не по щелчку пальцев, разово. На него оказывает влияние здоровый образ жизни, в частности, правильное питание на протяжении долгого времени. Вообще, защитные функции иммунитета сконцентрированы в кишечнике. Поэтому здесь очень подходит аналог средиземноморской диеты. Конечно, у нас нет такого количества свежих овощей, фруктов, морепродуктов, тем не менее их необходимо регулярно употреблять», – говорит Соломатина.

Диетолог объясняет, что в свежих овощах и фруктах содержится большое количество антиоксидантов, витамин С (преобладает в цитрусовых), клетчатка, которая нормализует функцию кишечника.

Она также отмечает, что по приходу домой врачи рекомендуют промывать нос и полоскать горло, чтобы смыть вирус, который осел на слизистой. Для того, чтобы она хорошо обновлялась, ее необходимо укреплять, а за это как раз отвечает витамин А, который содержится в красных и желтых овощах и фруктах, зелени, молочных продуктах, желтке яйца.

«В сезоны обострения инфекции очень хорошо также употреблять жирную рыбу либо печень трески – нужен рыбий жир, желательно рыб холодных морей, потому что в нем содержится омега-3, который укрепляет мембрану клеток, не давая вирусу в них проникнуть. Не стоит забывать и про белок, который преобладает в бобовых и мясных продуктах», – рассказывает Соломатина.

Необходимо помнить и про витамин D, который можно получить, находясь минимум 30 минут на солнце, либо также из продуктов питания (им богаты растительные масла и яичный желток).

«Обязательно стоит включить в рацион чеснок, лук, хрен, имбирь. Перец, согревающие специи улучшают кровообращение, что также помогает белкам иммунной системы проникнуть к месту проникновения вируса, например, к горлу. Замороженные ягоды можно есть, они также богаты витаминами и не теряют свои полезные свойства при заморозке», – советует Соломатина.

От вредной пищи, фаст-фуда и алкоголя диетолог настоятельно рекомендует отказаться, так как все это негативно сказывается на иммунитете.

По данным на 18 марта, число заразившихся китайским коронавирусом превышает 200 тысяч человек. При этом в РФ зафиксировано 147 больных.