 

Кабмин выделил 11,8 млрд руб на поддержку борющихся с коронавирусом медиков

18.03.2020, 14:16, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 11,8 млрд рублей на финансовую поддержку медработников, помогающим гражданам, зараженным коронавирусом.

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства России.

«Минздраву РФ – в размере 10223,4 млн рублей на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией», – указывается в документе.

Роспотребнадзору на эти цели выделено почти 1,62 млрд рублей.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние сутки 11 тыс. 526 человек в мире заразились новым коронавирусом, умерли 475, общее число заразившихся в мире составляет на данный момент 179 тыс. 112 человек. Общее число случаев с летальным исходом в мире достигло 7 тыс. 426.



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