В Челнах на предприятии по сортировке мусора нашли пакет с человеческой ногой

18.03.2020, 14:09, Разное

В Набережных Челнах работники предприятия по сортировке мусора рассказали в правоохранительные органы Татарстана об обнаружении отрезанной человеческой ноги в пакете для отходов. Сотрудники следственного управления СК по республике уже возбудило дело по статье «убийство».

Инцидент с обнаружением человеческих останков произошел днем 17 марта в городе Набережные Челны. Работники, занимавшиеся сортировкой мусора на территории предприятия, обнаружили человеческие останки, неизвестные упаковали их в мешок для отходов.

Специалисты тщательно изучили человеческую ногу. Результаты предварительной экспертизы показали, что человек мог скончаться за два дня до обнаружения его останков.