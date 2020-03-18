«Нужно пить больше чая и мыть руки с мылом»: дети Галкина и Пугачевой рассказали о своих методах профилактики коронавируса

18.03.2020, 14:09, Разное

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой – Гарри и Елизавета, рассказали о своих методах профилактики коронавируса. Соответствующее видео появилось на странице шоумена в соцсети Instagram.

Сын знаменитостей Гарри считает, что нужно пить много горячего чая, так как недуг «боится» его, также мальчик советует разложить под дверью много чеснока. Его сестра Елизавета Галкина призвала интернет-пользователей тщательнее мыть руки с мылом под теплой водой и не покидать дом без острой необходимости.

На видео присутствует и Примадонна российской эстрады, которая завтракала в семейном кругу. В комментариях к публикации подписчики Галкина похвалили его детей за правильное изложение информации, назвав их очень талантливыми. За считанные часы пост набрал свыше 220 тысяч отметок «Мне нравится».