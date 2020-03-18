Скандалы: Концептуальное усовершенствование «Москау Кантри клаб»

18.03.2020, 13:55, Разное

В пятизвездочный отель Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса делами при МИД отказываются ехать дипломаты

В ночь на 13 марта в подмосковном Нахабино случился крупный пожар: горел ресторан некогда фешенебельного гольф-клуба и спортивно-гостиничного комплекса Moscow Country Club. С возгоранием на площади около 1000 кв. м. боролись, как сообщало МЧС, 76 пожарных и 23 единицы техники. Зарево от пожара было видно аж в Красногорске, и местные жители в соцсетях грустно шутили: догорает эпоха роскоши…

На самом деле, признаков роскоши, да и просто комфорта, «Москоу Кантри Клаб» уже лишился, начав их терять еще в 2011 году. Примерно с того момента, как из управления международной отельной сети Le Meridien перешёл под менеджмент российской бюджетной организации с мудрёной аббревиатурой «ГлавУпДК». И если в очередной раз говорить о государстве как о крайне неэффективном собственнике, лучшего примера как нам кажется не найти.

Закат легенды

На момент открытия в далеком 1994 году (сначала было введено в эксплуатацию поле для гольфа, отель и спа-центр еще какое-то время строились) Moscow Country Club казался чем-то инопланетным. Королевская роскошь нового комплекса, возникшего в одном из самых красивых мест Подмосковья, подкреплялась подобающими статусу легендами. Говорили, что идея создания гольф-поля мирового класса в России принадлежит американскому миллиардеру Арманду Хаммеру, который еще в конце 1973 года обсудил эту возможность с генсеком Брежневым. Говорили, что уровень Moscow Country Club должен соответствовать бескомпромиссным «пяти звёздам», и именно поэтому договор на управление отелем был заключен с брендом Le Meridien, входившим тогда в группу Starwood Hotels & Resorts – этот бренд во всем мире ассоциируется с исключительной роскошью и высочайшим уровнем сервиса.

В «нулевых» гостями «кантри клаба» побывали едва ли не все звёзды российского шоу-бизнеса и чиновники самого высокого ранга. Особую любовь к гольф-клубу в Нахабине питал тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков: он и его супруга-бизнесвумен Елена Батурина проводили тут едва ли не каждый выходной…

Мест отдыха в Подмосковье, равных по уровню Moscow Country Club, не появилось и в 2010-х. Газета «Ведомости», сообщившая в 2103 году о планах строительства Hyatt Regency Moscow Istra Resort, писала, что новый отель может стать первым реальным конкурентом нахабинскому «кантри клабу». Однако кризис 2014 года внес коррективы, и проект подмосковного Hyatt отодвинулся на неопределенный срок. Тем не менее, конкуренты у Moscow Country Club вскоре появились, причем в огромном количестве. И вовсе не потому, что всё Подмосковье застроилось «пятизвёдниками», а потому, что сам легендарный гольф-клуб, по всем признакам, начал стремительно скатываться в нишу обычных «совковых» домов отдыха – как по уровню сервиса, так и по состоянию инфраструктуры.

Происходить это стало, по характерному совпадению, после того, как ФГУП «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса» (ГлавУпДК) при МИД России отказался продлевать договор с Le Meridien. Сеть ушла из Нахабино в 2011 году и, как писали те же «Ведомости», не особо по этому поводу расстроилась: иностранцы тогда были в большей степени увлечены своим новым инвестиционным проектом – гостиничным комплексом в Ростовской области. Менеджеры ГлавУпДК решили «рулить» подмосковным «кантри клабом» сами, и закончилось это вполне предсказуемо: явным падением уровня сервиса, скандалами и, наконец, пожаром.

«Камон… это шаурма!»

Сегодняшнее состояние Moscow Country Club как нельзя лучше характеризуют отзывы туристов на Booking.com, «Яндекс.Картах» и других подобных сервисах. Вот лишь некоторые из них.

«Отель уже явно не 5 звёзд! Грязный детский бассейн, вся мебель и ремонт требует вложений! Здания грязные не крашеные!»

«Вопрос к директору (или кто там начальник?) этого гольф клуба – Вы знаете что за праздник 23 февраля? В первую очередь меня повеселил голубой, надувной макет танка, нелепая детская надувная полоса «препятствий» которая манила броситься на её прохождение … но, увы ЗАКРЫТО. Ну а туалет, куда нестерпимо захотелось пойти после прогулки по пустой нечищенной от снега территории, снова оказался … ЗАКРЫТ. Банально переполнены «мочеприёмники». И ведь не лень было на каждый писюар повесить таблички))) Пустующие залы где судя по рекламе когда то располагались спа салоны. Пустота и унылость.

«Состояние номеров, больше смахивает на 3 звезды. Отелю требуется качественный ремонт. Еда была хорошая, но на обеде, завтраке и ужине постоянно были пустые контейнеры и тарелки, пока не попросишь поваров обновить — никто не принесёт. Кровати супер мягкие и шатаются, кажется что сломается под тобой».

«Совецкий» дом отдыха, когда то хорошо отремонтированный, но сейчас уже начинающий разваливаться… Мебель старая, дверцы не закрываются. Все скрипит и шатается. В одном номере не работал телефон, сломан замок в туалете, лейка в душе была старая-престарая, вода лилась из четырех дырочек».

«Не надо вешать 5 звезд на старый трёхзвездочный зашарпанный отель. Номера воняют, пружины из дешевого матраса торчат, температура в номере не регулируется никак, все старое , в холодильнике температура 15 градусов. Из нового только Ковролин перестилили. Два охранника и два шлагбаума до главного входа, на них стандартные спитые хамоватые люди в камуфляжной форме».

«Абсолютно неоправданная цена!!! Откуда 5*??? Все очень старое! Полный колхоз! Фены древние. Никому не порекомендую!»

«Интерьеры для такой цены усталые, это мягко говоря. Всё оборудование как то застряло в 90-х. Даже ковёр из зелёной травки на входе».

Ну, и еще один отзыв,по нашему мнению, как нельзя лучше характеризующий состояние дел в некогда престижном и фешенебельном загородном отеле:

«Ресторан «Старая Клюшка» – очень малый ассортимент в меню. Цены выше средних московских, а подача весьма примитивная. Шаурма 560 руб. даже если она очень вкусная, ну камон… это шаурма!»

Верить или нет данным отзывам каждый должен решить сам, но, согласитесь, потенциальных клиентов они заставляют задуматься – ехать ли им в такой «пятизвездочный сервис».

Цены в сегодняшнем Moscow Country Club остались, пожалуй, единственным атрибутом пятизвёдного отеля, и надо заметить, своим хозяевам из ГлавУпДК он все эти годы приносил неплохие барыши. Причем не только за счет туристов, поверивших обещаниям «европейского уровня» и «международного класса» (цитаты с официального сайта клуба), но и за счет умелых «оптимизаций бюджета».

Так, в 2017 году СМИ сообщали о скандальном «распиле» 148 млн рублей, которые ГлавУпДК потратил якобы на организацию очередного турнира по гольфу. По заключению Счетной Палаты, доход устроителей от этого турнира составил всего 8,1 млн рублей, таким образом, 139,8 млн бюджетных средств были спущены, как говорится, коту под хвост. Представитель Национального антикоррупционного комитета, бывший следователь Павел Зайцев, в свою очередь, заявил тогда, что поисками этого «кота» должны заняться правоохранительные органы. «140 миллионов на турнир — это выглядит, мягко говоря, подозрительно, – сказал юрист. – Это основание для проведения до следственной проверки. Если неэффективно потрачены средства, то проверка может быть проведена по поводу должностного преступления (злоупотребления или превышения полномочий), или по поводу подозрения на хищение».

«Концептуальное усовершенствование»

По нашим наблюдениям, особенно заметным процесс обветшания (если не сказать, захирения) комплекса «Москоу Кантри Клаб» стал в последние полгода, когда место его руководителя занял Юрий Волков. Один за другим начали закрываться объекты инфраструктуры, определявшие высокий спрос на этот курорт. Похоже, что в комплексе окончательно перестал работать караоке клуб, вынужден был съехать после значительного увеличения арендной платы салон красоты, обветшали детские площадки. Последние из сотрудников, работавшие при менеджменте отельной сети Le Meridien, были уволены, видимо, не вписались в стилистику нового управления.

При этом еще не так давно директор филиала ГлавУпДК МИД РФ «Москоу Кантри Клаб» Юрий Волков, как писали СМИ, говорил, что настроен на «концептуальное усовершенствование работы уникального курортного комплекса». Однако «концептуальное усовершенствование», видимо, касалось исключительно структуры управления этим загородным отелем, в которой нужно было тщательно замаскировать родственные связи.

Юрий Волков на официальном сайте ГлавУпДК действительно обнаружен нами как директор филиала «Москоу Кантри Клаб». Там же красуется фотография его руководителя – начальника всего ГлавУпДК Сергея Макарова. Но если мы зайдем на сайт непосредственно курорта и ознакомимся с выложенной там формой договора публичной оферты, то обнаружим, что директором филиала ГлавУпДК МЗК «Москоу Кантри Клаб» (МКК) является никакой не Юрий Волков, а некая Макарова Инна Вадимовна, действующая на основании доверенности No 913- 021/дк от 07.02.2019 г.! Однофамилица?

С подобными совпадениями итог «хозяйственной деятельности» собственника «Москоу Кантри Клаб» в виде сгоревшего ресторана выглядит вполне закономерным. Как сообщало агентство ТАСС, незадолго до пожара проверка МЧС выявила в этом ресторане массу нарушений требований пожарной безопасности, и выдала собственнику предписание об их устранении. Это было в конце февраля, а 13 марта ресторан гольф-клуба сгорел.

Обошлось, к счастью, без человеческих жертв. Но сам гольф-клуб и отель, сопровождавшиеся когда-то неизменным эпитетом «лакшери», уже давно пали жертвами «эффективного» чиновничьего хозяйствования.

Как такое могло произойти? Неужели в Главном управлении обслуживания дипломатического корпуса не понимают, что престиж страны складывается в том числе из таких вот бытовых мелочей и «особенностей» национального сервиса? Какие впечатления о нашей стране сложатся у иностранных гостей после посещения этой выставки бесхозяйственности? Ведь это же явная подножка для МИДа! В то время как Сергей Лавров без устали колесит по миру, решая сложнейшие вопросы международного уровня, здесь, в Нахабино, что называется в глубоком тылу, иностранцам демонстрируют наши бездарные методы «импортозамещения».

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Конечно, времена нынче непростые и даже карантинные. Но даже и в более сложные периоды испытаний хозяйственное управление отечественного внешнеполитического ведомства справлялось с задачами по содержанию ключевых объектов в надлежащем виде. Судя по всему, как в старом анекдоте, в случае с «Москоу Кантри Клаб» пришла пора не кровати двигать, а «девочек» менять.

Борис Калинин