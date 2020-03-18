Скандалы: Защита для «Академика Черского»

18.03.2020, 13:55, Разное

Как корабли ВМФ России охраняют единственный в стране трубоукладчик для «Северного потока-2»

В начале марта всё мировое информационное пространство занято двумя темами – распространением короновируса и обвалом цен на нефть, что привело к обвалу биржевых котировок из-за срыва переговоров в формате ОПЕК+. Но сейчас происходит знаковое событие, о котором ведущие СМИ почти не пишут, а напрасно. Об этом событии мы расскажем в статье.

Страсти по «Северному потоку-2»

Эта история началась в декабре 2019 года. Президент США наложил очень жёсткие санкции на компании, занятые в прокладке трубопровода «Северный поток-2». Европейцы серьезно возмутились, но швейцарская компания «Allseas» отвела три своих судна, участвовавших в работе по прокладке трубопровода — «Audacia», «Pioneering Spirit» и «Solitaire» из зоны работ в Балтийском море. Несколько дней назад пришло сообщение, что трубоукладчик «Solitaire», ушел на новый проект в воды Норвегии, для работы в районе месторождения Troll. В России было принято принципиальное решение достраивать трубопровод своими силами. О технических возможностях российских трубоукладчиков смотри статью «Страсти по «Северному потоку-2». В России есть два трубоукладчика, способных уложить оставшиеся 130 километров трубы. Это несамоходная морская трубоукладочная баржа «Фортуна» и трубоукладочное судно «Академик Черский». «Фортуна» принимала участие в строительстве «Северного потока-2» и дислоцируется она на Балтийском море. Но по законодательству Дании прокладку трубопроводов в датской экономической зоне должно проводить судно, оборудованное динамической системой позиционирования. «Фортуна» такой системой не оборудована. Второе судно – краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) «Академик Черский» было построено в 2011 году и предназначалось для укладки трубопроводов с тихоокеанских месторождений. По своим техническим параметрам он подходит для достройки «Северного потока-2» — СП2 — но требует небольшой модернизации. Дело в том, что «Черский» по своим возможностям может укладывать трубы нужного для СП2 диаметра, но сейчас оборудование судна настроено на прокладку трубопроводов меньшего размера. Технологическое оборудование на «Академике Черском» подготовлено для работы на проекте «Сахалин-3». Основной вопрос был в том, что на момент введения санкций «Академик Черский» находился в порту Находка. Первоначально в СМИ говорилось о том, что «Черский» будет переходить по Северному Морскому Пути под проводкой ледоколов Атомфлота. На такой переход потребовалось бы 4 – 6 недель.

Переход

Есть такой сайт – marinetraffic.com. По нему можно отследить передвижение гражданских судов всех стан мира. По международным соглашениям, каждое гражданской судно оборудовано аппаратурой AIS, которая через спутники передает информацию о названии судна, флаге, под которым оно эксплуатируется, курсе и скорости движения. По этим данным каждый интересующийся может отследить перемещение «Академика Черского». Вторым источником информации являются сообщения Министерства обороны о передвижениях боевых кораблей Российского ВМФ.

Какое-то время после введения санкций «Академик Черский» находился в Находке. 9 февраля 2020 года он вышел из порта и взял курс на Сингапур. Надо сказать, что еще с советских времен Сингапур использовался как порт, где ремонтировались гражданские суда. Возникло предположение, что в Сингапуре «Академик Черский» пройдет необходимую модернизацию для работы по прокладке СП2. Но в Сингапур трубоукладчик заходить не стал. Сразу вспомнилась история с теплоходом Владивостокской судоходной компании «Гудзон». Эта компания находится под санкциями из-за поставок топлива в Северную Корею. Тогда зашедший в Сингапур сухогрузный теплоход «Севастополь», принадлежавший этой компании, был задержан и продан по решению суда. Стало ясно, что захода в Сингапур не будет из-за опасений давления на портовые власти. Следующее событие, с одной стороны, было неожиданным, с другой – закономерным. 9 февраля 2020 года из Владивостока при полном отсутствии информации со стороны МО РФ вышел БПК «Адмирал Виноградов» и танкер «Печенга». Обычно информация о дальних походах кораблей присутствует во всемирной паутине. О них, конечно, не рассказывают по телевизору, но в каких-то интервью, сообщениях проскакивает информация, особенно если запланированы заходы в иностранные порты. Судя по переписке членов семей в социальных сетях, выход был внеплановым и неожиданным. Экипаж «Адмирала Виноградова» пришлось даже доукомплектовывать с однотипных БПК 44-й дивизии противолодочных кораблей ТОФ. 13 февраля Силы самообороны Японии сообщили, что отряд русских кораблей прошёл Цусимским проливом, и вошёл в Восточно-Китайское море. Генеральный курс отряда – Индийский океан.

24 февраля согласно Маринтрафику, «Академик Черский» изменил курс и направился в сторону Шри-Ланки, в Коломбо. Можно предположить, что «Адмирал Виноградов» и «Печенга» шли туда же на каком-то расстоянии от «Академика». В этой ситуации ставки высоки. Единственное в мире судно, способное не обращать внимания на указания из Вашингтона и достроить СП2 – это «Академик Черский». То, что его переход тщательно отслеживается американцами – факт. Какие у американцев планы – можно только гадать.

Следующее событие, скорее всего, было случайным. По заранее утвержденным планам в Индийском океане находится отряд кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля «Ярослав Мудрый», танкера «Ельня» и буксира «Виктор Конецкий». Как сообщал портал Mil. Press FLOT (бывший Центральный Военно-Морской Портал) боевая служба должна была быть завершена ещё в январе месяце. Но отряд задержался в Индийском океане. Весьма вероятно, что он ждет подхода «Академика Черского» для проводки его в Балтийское море. Получается, что «Адмирал Виноградов» прикрывал «Академика Черского» в Тихом и Индийском океанах. «Ярослав Мудрый» будет охранять трубоукладчик в африканских и европейских водах. 4 марта «Ярослав Мудрый» совершил деловой заход в Коломбо. Целью визита было пополнение запасов топлива и проведение протокольных мероприятий с представителями ВМС Шри-Ланки. 6 марта 2020 года сторожевой корабль вышел в район Аденского залива с целью встречи с судами обеспечения отряда – танкером и буксиром. На «Академике Черском» повторили свои действия – трубоукладчик в Коломбо не зашел. 3 марта «Черский» подошел к Шри-Ланке и выключил систему AIS. 6 марта AIS был включен, но на Маринтрафике указан новый порт назначения – египетский Суэц. Прибытие «Черского» в Суэц ожидалось 25 марта, но стало известно, что корабль в итоге направили вокруг Африки. Тогда же, 6 марта в Коломбо зашел «Адмирал Виноградов». Свою часть операции он выполнил. Его визит в Коломбо завершился 10 марта. По неофициальным данным, отряд кораблей Балтийского флота будет сопровождать «Черского» до Балтийского моря. Ремонт и переналадку на трубы нужного диаметра «Академик Черский» будет проводить в Санкт-Петербурге. Подтверждением таких планов служат электронные торги «Газпромнефти» на закупку фланцев и отводов для трубопроводов. Место поставки – Калининград или Санкт-Петербург.

Возможные проблемы

Версия о том, что американцы готовили какой-то план по недопущению «Академика Черского» на Балтику косвенно подтверждаются следующим. Когда стало ясно, что «Черский» дойдет до Балтики под охраной военных кораблей и санкционные ловушки не сработают, в Германии, в очередной раз, на газопровод «наехали» экологи. Институт народного хозяйства и права при Техническом университете Берлина направил запрос в отделение горной инспекции в Штральзунде с просьбой провести ещё одну экологическую экспертизу. Экологи считают, что данные по выбросу метана, указанные в экологической экспертизе СП2 не достоверны. Совпадение?

Необходимо учитывать также, что сейчас в районе Ормузского пролива находится авианосная ударная группа – АУГ – во главе с атомным авианосцем USS CVN 75 «Harry S. Truman» «Гарри Трумэн». Из Средиземного моря к Ормузскому проливу движется ещё одна АУГ во главе с авианосцем USS CVN-69 «Dwight D. Eisenhower» Дуайт Эйзенхауэр.

Возможна атака пиратов на «Академика Черского» в районе Африканского Рога. Не исключен тривиальный таран «Академика» каким-либо судном, у которого «внезапно» отказало рулевое управление. Есть вероятность попытки ареста «Академика» якобы в счет компенсации акционерам «ЮКОСа».

Тем временем на Балтике

Как мы помним, второе судно, имеющее соответствующее оборудование, и даже участвовавшее в строительстве СП2 – ТУБ «Фортуна» с октября 2019 года находилась в немецком порту Мукран. Этот порт служит базой для перевалки грузов, необходимых для строительства СП2 в экономических зонах Германии и Дании. Все эти месяцы, находясь в порту, на «Фортуне» была включена система AIS. 5 марта сигнал исчез, т.е. на «Фортуне» система идентификации была выключена. Включилась она только 11 марта. По мнению наблюдателей – о них чуть ниже – «Фортуна» проводила тренировки вместе с назначенными на достройку трубопровода судами. Цель тренировки – постановка и снятие баржи с якорей, и маневрирование при укладке трубопровода.

Версии

Есть такой блогер – Аслан Нахушев. Вероятно, имя вымышленное. Судя по выкладываемой им информации, он связан с нефтегазовым сектором и спецслужбами. К его постам можно было бы относиться как к мнению многочисленных ныне экспертов и наблюдателей, если бы не один момент. В эпопеи с «Академиком Черским» все его прогнозы сбывались буквально. Аслан Нахушев предполагает совершенно неожиданный финал этого перехода. «Академик Черский» не будет принимать участие в достройке СП2. Он переходит в Санкт-Петербург для ремонта двигателей и небольшого дооснащения. В Находке сейчас эти работы провести просто нельзя – нет дока необходимой грузоподъёмности. Вернется на Дальний Восток трубоукладчик Северным Морским Путем. Достройка «Северного потока-2» будет осуществлена с апреля по август 2020 года силами двух несамоходных трубоукладлчных барж «Фортуна» и «Дефендер» в паре с буксирами – завозчиками якорей «Камара» и «Мустанг» соответственно. Буксиры сейчас проходят текущий ремонт в Роттердаме. Как сообщили мировые СМИ, Дания запретила использовать для прокладки трубопровода несамоходные баржи без системы дистанционного позиционирования. По версии Нахушева, датчане не вводили тотальный запрет, а ввели погодные ограничения на использование ТУБ. Эти ограничения касаются погодных условий и обязательного контрольного траления на маршруте укладки трубопровода. Обеспечивать это дополнительное траления будут базовые и морские тральщики Балтийского флота из Балтийска.

Прорабатывается технологическая возможность варианта, при котором баржи заводить якоря вообще не будут, ограничившись динамическим позиционированием с помощью буксиров.

Заключение

Как всё сложится, мы узнаем уже в ближайшее время. Я хотел бы обратить внимание читателей, что в постсоветской России был только один случай, когда ВМФ был использован при решении проблем с гражданскими судами России. Речь идет о перехвате сторожевым кораблем Черноморского флота «Ладный» в 2009 году захваченного пиратами сухогруза «Arctic Sea». Конвоирование гражданских судов в мирное время – факт исключительный, говорящий о том, что отношения между основными мировыми игроками накалены до предела.

Андрей Максимов