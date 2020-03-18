 

Китай решил ужесточить меры в отношении СМИ США в ответ на давление

18.03.2020, 13:53, Новости дня

Власти Китая готовы к еще большему ужесточению мер в отношении американских СМИ на территории КНР в ответ на давление, которое Вашингтон оказывает на китайских журналистов, сообщил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Мы занимаем четкую и однозначную позицию и требуем прекратить оказывать давление на журналистов КНР. Если американская сторона продолжит совершать подобные ошибки, мы примем дополнительные меры», – передает ТАСС слова дипломата.

Он добавил, что Пекин оставляет за собой право прибегнуть к различным контрмерам.

«Мы предпринимаем такие шаги из принципиальных соображений», – подчеркнул Гэн Шуан.

Во вторник МИД Китая объявил о массовом отзыве аккредитации у журналистов «Нью- Йорк таймс», «Вашингтон пост» и «Уолл-стрит джорнэл», представители которых должны в ближайшее время сдать свои пресс-карты. Эта мера была принята на фоне действий Госдепартамента США, который решил сократить число китайских граждан, работающих в государственных СМИ КНР на американской территории, со 160 до 100 человек.



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