Захарова заявила о критической ситуации с российскими туристами в Черногории

18.03.2020, 13:53, Новости дня

Вокруг российских граждан в Черногории сложилась критическая ситуация, власти страны не дают им разрешения на вылет, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Критическая ситуация сейчас, действительно, в Черногории … Авиаперевозчики российские предоставили все возможности, в первую очередь, самолеты. Три борта уже готовы. И готов вылет давно, не сегодня, чтобы начать вывозить российских граждан», – передает ее слова РИА «Новости».

В то же время, отметила она, разрешения от Черногории на выполнение этих рейсов нет, хотя все документы давно готовы.

«Черногория увязывает выдачу разрешения российской стороне на вывоз своих граждан на территорию РФ с тем, чтобы РФ взяла на себя также ответственность за черногорских граждан, которые находятся на территории России. И по их вывозу силами российской стороны на территорию Черногории», – отметила представитель МИД.

Также, отметила она, непростая ситуация в связи с возвращением россиян сложилась в Молдавии и Латинской Америке.

«Мы делаем все для того, чтобы наши посольства активизировались по взаимодействию с нашими гражданами. Они комментируют эту ситуацию, они находятся во взаимосвязи с гражданами, не все вопросы, как было сказано и нашими послами, и пресс-секретарями, могут быть разрешены, в частности, оплата гостиниц, это так или иначе вопрос граждан. Но при этом посольство оказывает содействие в снижении стоимости, в оказании логистического содействия», – сказала Захарова.

Она попросила относиться с ответственностью к ситуации с распространением коронавируса, так как «потерять можно гораздо больше».

«Я хотела бы процитировать заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина от 14 марта следующего содержания, прямая цитата: «Мы просим наших граждан минимизировать поездки», – сказала она в эфире «России 24».

Захарова добавила, что прекрасно понимает, что деньги за турпоездки уже были проплачены, приобретены билеты, однако к ситуации надо относиться с ответственностью и пониманием.

«Она меняется, практически каждые 30 минут мы получаем информацию, что та или иная страна отменяет рейсы, прекращает сообщение и вводит жесточайшие меры карантина. В этой связи потерять можно гораздо больше, можно быть просто заблокированными, без возможности какой-либо коммуникации», – сказала она.

Ранее в Совфеде заявили, что власти Черногории по сути взяли российских граждан в заложники.

До этого лоукостер «Победа» сообщил, что не может получить разрешения правительства Черногории на вывоз около тысячи граждан РФ из Тивата – Черногория выдвинула требование, согласно которому выпустит россиян, только если «будет обеспечен бесплатный перелет черногорским гражданам из Москвы этими авиакомпаниями».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой ситуации.