 

Вынесен приговор фигурантам дела о массовой драке на Хованском кладбище

18.03.2020, 13:48, Новости дня

Вынесен приговор экс-помощнику депутата, главе общественной организации «Здоровая нация» Георгию Макарьеву за участие в беспорядках на Хованском кладбище в мае 2016 года.

«Признать подсудимого Макарьева виновным по ч. 2 ст. 212 УК РФ («Участие в массовых беспорядках») и назначить ему наказание в виде трех лет девяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», – сказал судья Андрей Суворов, передает ТАСС.

Обвинение было переквалифицировано на менее тяжкое, ранее Макарьеву инкриминировали статью «Организация массовых беспорядков», по которой максимальное наказание – до 15 лет лишения свободы.

Также суд признал виновным по той же статье второго участника драки Шахмохмада Шаптуркаева, ему назначили наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, другой участник массовой драки на Хованском кладбище Александр Бочарников рассказывал свою версию произошедшего.

В мае 2016 года произошла драка на Хованском кладбище, в которой приняли участие сотни человек. Применялось огнестрельное оружие, погибли три человека, 23 были госпитализированы. Причиной конфликта назывался раздел сфер влияния между этническими группировками.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / Мнения: 37-й, может, и наступил, но только совсем наоборот

12.02 / Отцу 11 детей одобрили бессрочный вид на жительство в России

05.02 / Казанский зоопарк отреагировал на расистский скандал

27.02 / Дело о прослушке Гончарука. Суд признал незаконным обыск СБУ у журналиста “1+1” Данько

03.02 / “Укрнафта” и “Укртрансгаз” утвердили мировое соглашение

13.02 / Трамп высмеивает Блумберга, предвыборная кампания которого набирает обороты

06.03 / Кононенко назвал рекламу ФБР с Высоцким глупостью

16.03 / Президент Израиля вручил Ганцу мандат на формирование кабмина

14.02 / В сгоревшем детском доме погибли 14 воспитанников

17.02 / Компания Xiaomi подготовила отличный подарок к 23 февраля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска