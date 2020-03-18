Вынесен приговор фигурантам дела о массовой драке на Хованском кладбище

18.03.2020, 13:48, Новости дня

Вынесен приговор экс-помощнику депутата, главе общественной организации «Здоровая нация» Георгию Макарьеву за участие в беспорядках на Хованском кладбище в мае 2016 года.

«Признать подсудимого Макарьева виновным по ч. 2 ст. 212 УК РФ («Участие в массовых беспорядках») и назначить ему наказание в виде трех лет девяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», – сказал судья Андрей Суворов, передает ТАСС.

Обвинение было переквалифицировано на менее тяжкое, ранее Макарьеву инкриминировали статью «Организация массовых беспорядков», по которой максимальное наказание – до 15 лет лишения свободы.

Также суд признал виновным по той же статье второго участника драки Шахмохмада Шаптуркаева, ему назначили наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, другой участник массовой драки на Хованском кладбище Александр Бочарников рассказывал свою версию произошедшего.

В мае 2016 года произошла драка на Хованском кладбище, в которой приняли участие сотни человек. Применялось огнестрельное оружие, погибли три человека, 23 были госпитализированы. Причиной конфликта назывался раздел сфер влияния между этническими группировками.