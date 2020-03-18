 

Курс доллара преодолел отметку в 79 рублей впервые за четыре года

18.03.2020, 13:45, Разное

Евро выше 85 рублей.

Курс доллара на Мосбирже превысил отметку в 79 рублей – впервые с февраля 2016 года. Сразу после начала сессии, как следует из данных площадки, он резко вырос до 79,22 рубля, однако вскоре откатился ниже 77 рублей и на 10:10 мск торгуется по 76,9 рубля.

Курс евро в первые минуты вырос до 84,7 рубля – на 1,8 рубля к закрытию предыдущих торгов. Около 10:40 мск он преодолел отметку в 85 рублей. До открытия торгов на Мосбирже нефть Brent на мировых рынках продолжила падение до 28,3 доллара за баррель.

Бумаги крупнейших компаний, представленных на бирже, также подешевели: отражающий капитализацию российских «голубых фишек»  в рублях индекс Мосбиржи упал на 1,7%, а привязанный к доллару индекс РТС – на 4,3%. Больше остальных в цене потеряли Лукойл (-2,8%) и Сбербанк (-2,7%)

Падение мировых цен на нефть, а вслед за ними и курса рубля началось 9 марта после развала договоренностей ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Мировые рынки вскоре продолжили падение из-за опасения рецессии на фоне пандемии коронавируса. Чтобы нейтрализовать последствия, власти США и Великобритании объявили о готовящихся мерах поддержки граждан, а также малого и среднего бизнеса на несколько сотен млрд долларов.

Источник: Новая газета



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