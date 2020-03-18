В Узбекистане суд вынес новый приговор Гульнаре Каримовой

18.03.2020, 13:42, Новости дня

Гульнара Каримова, находящаяся в заключении дочь покойного президента Узбекистана Ислама Каримова, была признана виновной по новому делу о вымогательстве и растрате и приговорена к лишению свободы на срок более 13 лет.

Об этом сообщил в среду Верховный суд Узбекистана.

47-летняя Каримова была заключена в тюрьму в марте 2019 года за нарушение условий домашнего ареста, после того как в 2015 году суд приговорил ее к лишению свободы на пять лет по обвинениям в растрате и вымогательстве.

Верховный суд заявил, что новый тюремный срок Каримовой длительностью 13 лет и 4 месяца будет исчисляться с августа 2015 года.

В сообщении говорится, что еще пять человек осуждены в качестве ее сообщников