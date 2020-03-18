 

Reuters: ЕС считает, что Россия пытается усугубить кризис с коронавирусом на Западе

18.03.2020, 13:42, Новости дня

Российские медиа развернули «масштабную кампанию дезинформации» против Запада, чтобы усилить негативные последствия эпидемии коронавируса, породить панику и посеять недоверие.

Об этом говорится во внутреннем документе ЕС, попавшем в распоряжение Reuters.

«Российские государственные СМИ и прокремлевские медиа ведут масштабную кампанию дезинформации в связи с COVID-19», – говорится во внутреннем документе от 16 марта.

«Общая цель дезинформации Кремля – усугубить кризис в сфере здравоохранения в западных странах… в рамках более широкой стратегии Кремля, которая состоит в попытке расшатать европейские общества», – говорится в документе, подготовленном внешнеполитическим органом ЕС – Европейской службой внешних действий.



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