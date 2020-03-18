Кантемир Балагов попал в рейтинг самых перспективных молодых европейцев по версии Forbes

18.03.2020, 13:38, Разное

Несколько часов назад американское издание журнала Forbes опубликовало свои ежегодные списки “30 самых перспективных европейцев до 30 лет”. В них по традиции входят молодые люди, преуспевшие в таких сферах, как “Развлечения”, “Искусство и культура”, “Финансы”, “Наука и здоровье”. В эти категориях и составлены рейтинги редакции, и таким образом каждый год набирается свыше 300 молодых и перспективных. Россию среди этих избранных в этом году представляют два человека: инвестор фирмы Terra Nova Иван Нечунаев, который попал в категорию “Финансы”, и режиссер Кантемир Балагов – категория “Развлечения” соответственно.

“Соседями” Кантемира по спискам стали такие личности как эко-активистка Грета Тунберг (сфера “Социальные деятели”), модель и актриса Кара Делевинь (“Искусство и культура”), звезда фильма “1917” Джордж Маккей (“Развлечения”) и многие другие.

Кара Делевинь

В целом в рейтинге в категории “Развлечения” оказались и другие недавно заявившие о себе знаменитости:

Лидер группы Years & Years Олли Александр (29 лет)

Актриса из сериала “Ведьмак” Фрейя Аллан (18 лет)

Музыкант и сын актера Питера Капальди Льюис Капальди (23 года)

Звезда сериала “Половое воспитание” Нкути Гатва (27 лет)

Звезда картины “Кролик Джоджо” Роман Гриффин Дэвис (13 лет)

Актриса из сериала “Утреннее шоу” Бел Паули (27 лет)

Рэп и хип-хоп исполнительница Alyona Alyona Алена Савраненко (28 лет)

Напомним, Кантемир – в прошлом ученик первой и пока единственной экспериментальной киномастерской Александра Сокурова – считается одним из самых ярких молодых режиссеров современного российского кино. Три года назад он показал в Каннах свой дебютный полный метр “Теснота” о родном Нальчике эпохи 90-х и тогда уехал с фестиваля с призом ФИПРЕССИ. Вторая картина режиссера, “Дылда”, ушла еще дальше в прошлое – 1945 год, первую осень после войны – и рассказывала о дружбе двух подруг-зенитчиц: скромной Ии и бойкой Маши. В Каннах картина вновь получила награду ФИПРЕССИ, а также приз за лучшую режиссуру в секции “Особый взгляд”. Впоследствии этот же фильм был выдвинут на соискание премии “Оскар” от России, но в финальный шорт-лист американской киноакадемии, увы, не попал.

Кантемир Балагов

В интервью нашему изданию после второго большого успеха в Каннах в 2019 году Кантемир прокомментировал перемены в своей жизни следующим образом:

Появилась какая-то опора под ногами, но сам я, хочется верить, остался таким, как прежде. Образ жизни, хотя я и пере­ехал в Москву, тоже не поменялся – местами он все такой же скучный. (Улыбается.) Светская составляющая, к примеру, мне неинтересна: я пару раз походил на мероприятия, но быстро понял, что не мое.