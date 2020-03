Little Big, не в этот раз: “Евровидение-2020” перенесли на год из-за коронавируса

Только вчера поклонники конкурса “Евровидение” и Little Big в частности ликовали от того, что вместе с коллективом на вокальный конкурс в Роттердам отправится и танцор из клипа Дмитрий Красилов по прозвищу “Пухляш”. Но уже сегодня стало известно о переносе главного музыкального состязания в Европе на следующий год из-за пандемии коронавируса. Первым об отмене сообщила Израильская корпорация телерадиовещания (“Кан”) в прямом эфире со ссылкой на участницу от своей страны Эден Алене и источники в команде конкурса. Якобы министр здравоохранения Нидерландов не рекомендовал проводить конкурс даже без зрителей.

התפשטות קורונה | אירוויזיון 2020 ברוטרדם צפוי להתבטל. הנחיות משרד הבריאות ההולנדי לא מאפשרות לקיים את התחרות ללא קהל

הדיווח של @shani_na מתוך #חדשותהערבpic.twitter.com/IvkFuRjonm

— כאן חדשות (@kann_news) March 17, 2020

Причем накануне днем организаторы поспешили успокоить зрителей и сообщили, что вопрос об отмене еще обсуждается:

Мы понимаем, что вы в нетерпении узнать больше новостей о судьбе нынешнего “Евровидения”. Ситуация, вызванная коронавирусом, стремительно меняется, поэтому нам многое нужно обсудить. Нужно учесть каждую мелочь. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Мы надеемся, что в скором времени у нас будет больше информации.

An update about the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/z2eWk6Bp3g

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 17, 2020

Напомним, представлять Россию на конкурсе с 12 по 16 мая собиралась поп-панк-рейв группа Little Big – квартет из четырех вокалистов и музыкантов. В коллектив входят Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров. К ним также должны были присоединиться солистка группировки “Ленинград” Флорида Чантурия и солист группы The Hatters Юрий Музыченко. Теперь нам придется ждать мая 2021 года и выступления группы не с треком Uno, а с новой композицией – по правилам конкурса, подавать на него можно только песни, написанные в текущем году, – в городе Роттердам, Нидерланды.

Группа Little Big была основана в северной столице в 2013 году. Свой первый клип на песню Every Day I’m Drinking они выпустили 1 апреля 2013-го, а уже в июле выступили на разогреве у популярной хип-хоп группы Die Antwoord. Все семь лет своего существования коллектив регулярно гастролирует с концертами по России и Европе, причем, по словам Ильи Прусикина, они “не вложили в раскрутку ни копейки, просто снимали видео и выпускали их на YouTube”. В мае 2016-го их творчество оценили на премии Berlin Music Video Awards: трек Big Dick занял первое место в категории Most Trashy, а Give Me Your Money – 3-е место в номинации Best Performer.