В Дубае на парковке обнаружили 10 экземпляров Ford Excursion

18.03.2020, 13:35, Новости дня

В Дубае в очередной раз обнаружили редкие экземпляры автомобилей.

На этот раз удалось рассмотреть на одной из закрытых парковок 10 экземпляров легендарной модели Ford Excursion 2005. В свою очередь, данные транспортные средства являются совершенно новыми и имеют соответствующие чехлы, исключающие их порчу. Удалось выяснить, что все автомобили были приобретены местным шейхом около 15 лет назад, тогда как их общий ценник достигает полумиллиона долларов.

Известно, что под капотом Ford Excursion 2005 установлен 6,8-литровый бензиновый двигатель, который выдает 314 л.с. мощности. Вместе с тем указанная модель уже к 2007 году была признана одной из 50 самых худших машин в мире из-за многочисленных недостатков.