Глава ЦИК: голосование по поправкам в Конституцию могут перенести из-за коронавируса

18.03.2020, 13:31, Новости дня

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила 18 марта, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено с 22 апреля на более поздний срок, если ситуация с коронавирусом “будет обостряться”.

“Я хочу подчеркнуть, что в условиях развернутой пандемии никто не собирается проводить голосование, – подчеркнула она, выступая на заседании ЦИК. – Если ближе к 22 апреля будет понятно, и соответствующие ведомства, Роспотребнадзор и руководство страны, оценив все возможные риски, решат, что голосование надо переносить, мы к этому готовы”.

Ранее идею отложить или отменить голосование из-за коронавируса высказывал глава “Эха Москвы” Алексей Венедиктов. Однако на данный момент российские власти не ввели в России никаких чрезвычайных мер в связи с коронавирусом, несмотря на 114 заболевших – кроме закрытых музеев, кинотеатров и перевода отдельных школ и вузов на надомное обучение.

Президент Владимир Путин накануне своим указом назначил голосование на 22 апреля, как и было запланировано ранее. Однако Памфилова в среду заявила, что это было сделано потому, что “президент не мог подписать указ о назначении голосования без даты, так как иначе у ЦИКа “не было бы правовых оснований делать то, что мы обязаны делать по подготовке и организации общероссийского голосования”.

Все поправки к Конституции будут вынесены на референдум одним пакетом, а задаваемый вопрос будет звучать так: “Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?”

Среди внесенных и уже принятых Госдумой, Советом Федерации и региональными парламентами поправок есть одна, которая прописывает обнуление сроков правления президента Владимира Путина. Изначально Путин ее среди своих поправок не предлагал, но 10 марта, когда поправки обсуждались в Государственной Думе во втором чтении, депутат от “Единой России”, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила ее предлогом того, что вносятся основополагающие поправки в Конституцию. Поправка дает Путину право снова избираться президентом и, в случае победы, руководить страной минимум до 2036 года.