 

Бывший начальник СК Москвы Дрыманов приговорен к 12 годам колонии за получение взятки от вора в законе

18.03.2020, 13:31, Новости дня

Мосгорсуд 18 марта приговорил бывшего начальника московского управления СКР (Следственного комитета России) генерал-майора юстиции Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима за коррупцию. Подсудимый также оштрафован на 196 млн рублей.

Дрыманову в течение семи лет запрещено занимать должности в органах власти. Его также лишили звания генерал-майора.

 

Прокурор просил для него 16 лет строгого режима, но суд снизил наказание на четыре года по сравнению с запрошенным. 

Дрыманова арестовали сотрудники ФСБ летом 2018 года – за получение взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ) за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения Андрею Кочуйкову по кличке Итальянец. Он был близок к криминальному авторитету Захарию Калашову (Шакро Молодой). Сам Дрыманов эти обвинения отрицал, а эксперты отмечали, что задержание произошло в разгар “войны”, которую ФСБ и СКР РФ на тот момент вели между собой. 

Перед этим в январе 2018 года по аналогичному обвинению, в получении взятки сотрудники ФСБ задержали, а затем арестовали начальника главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко, руководителя управления собственной безопасности ведомства Александра Ламонова и первого заместителя начальника главного следственного управления СКР по Москве Дениса Никандрова.

Максименко также за взяточничество получил 14 лет строгого режима и штраф 250 млн рублей. 



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