В Лас-Вегасе закрыли все казино из-за коронавируса

18.03.2020, 13:30, Разное

Все рестораны, казино и бары в американском штате Невада, где располагается Лас-Вегас, закроют в рамках меры по борьбе с продвижением коронавируса. С такой информацией выступил глава региона Стив Сисолак.

Соответственное правило вступает в силу с полуночи 18 марта. Все заведения, которые подпадают под него, обязуются приостановить свою работу не менее, чем на 30 дней. По имеющимся данным, на территории США количество заразившихся коронавирусом превысило шесть тысяч человек. Болезнь выявили во всех американских штатах и округе Колумбия.

Власти государства с 13 марта в связи с распространением опасной эпидемии запретили европейцам въезд в пределы страны. Данное ограничение продлится в течение 30 дней. Также ограничен въезд с 14 марта всем прибывающим из Ирландии и Великобритании. Министр финансов США Стивен Мнучин недавно выступил с отрицательным прогнозом: если правительство не будет принимать определенных мер, которые будут способствовать стимулированию экономики, то в стране безработица увеличится почти до астрономического уровня – 20%.

Профессиональная ассоциация порнографии США посоветовала приостановить съемочный процесс на добровольной основе в Канаде и Штатах до конца первого весеннего месяца. Как сообщается представителями этой организации, всем сотрудникам лучше всего оставаться дома как можно дольше и покидать помещение лишь при срочной необходимости. В ассоциации отметили, что она тоже должна внести личный вклад в уравнение кривой роста глобальной пандемии.