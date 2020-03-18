Открытие белка A20 поможет улучшить лечение воспалительных болезней

18.03.2020, 13:30, Разное

Обнаруженный белок A20 способен предотвращать аутоиммунные болезни и воспаление, а действует он благодаря новому механизму. Соответственное открытие сделали бельгийские исследователи.

Научные сотрудники Центра исследования воспалений сумели в процессе экспериментальной работы найти молекулярный критический механизм, который лежит в основе аутоимунных и воспалительных заболеваний, таких как псориаз, заболевание Крона и ревматоидный артрит. Как оказалось, белок A20 способен блокировать данные недомогания, но сам процесс воспроизводится благодаря неферментативному механизму. До этого медики считали, что главной причиной является ферментативная активность.

Такое открытие экспертов из Бельгии даст возможность выявить новые возможности для лечения воспаления. Указанное исследование основано на прежней работе Центра, продемонстрировавшей способность A20 функционировать, как мощный медиатор для многих болезней. По словам ученых, их результаты крайне важны с точки зрения науки, потому как дают понять, каким образом белок «разбивает» воспалительные реакции в организме человека. Новые знания имеют терапевтическое значение, так как помогут создать качественные лекарства.

Центр исследования воспалений находится в Генте. Как гласит запись на его сайте, сотрудники учреждения занимаются инновационным анализом и разработкой биомолекулярных систем для изучения и облегчения недугов людей.