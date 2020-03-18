Мнение: О худшем варианте развития ситуации с коронавирусом

18.03.2020, 13:25, Разное



Фото © Reuters.

Английская народная мудрость, принятая на вооружение многими народами, гласит, что надеяться надо на лучшее, но готовиться к худшему. А каким может оказаться наихудший сценарий дальнейшего развития пандемии коронавируса SARS-CoV-2?

Вот прямо сейчас у Reuters этой теме посвящено 80% ежедневной фотоподборки. Люди в масках и на дистанции, опустевшие торговые моллы, опустошённые магазинные полки, вставшие на прикол самолёты, рухнувшая биржа, самоизолировавшиеся дома пенсионеры, замотанные врачи, перенапряжённая система здравоохранения… Экономическое воздействие новой инфекции будет ещё долгим и масштабы его непредсказуемы на данный момент. Казалось бы, что может быть ещё хуже?

Эпидемиологи пока расходятся в прогнозах. Одни предостерегают, что может повториться столетней давности пандемия «испанки», которой в 1918-1919 гг. переболела четверть населения Земли и 100 млн чел. умерли. Другие успокаивают, что человечество постепенно, за год-два адаптируется к новому типу вируса, и тот, мутировав и ослабев, перейдёт в разряд обычных сезонных ОРВИ. От него, конечно, тоже будут умирать некоторые – но уже тихо и без паники. Как от гриппа.

Однако известный японский врач-инфекционист и эпидемиолог Сато Акихиро, подготовивший ещё в 2018 году пособие по мерам на случай распространения инфекций в мегаполисе (его сейчас применяют в Токио и, кажется, успешно), полагает, что превращение CoVID-19 в сезонную неприятность – наихудший сценарий для мира.

«При заболевании новым типом коронавируса высока смертность среди пожилых людей. Среди тех, кому больше 80 лет, смертность составляет 16−17%. И если это будет происходить каждый год, то это большая проблема. Для молодых людей это не так страшно, а у пожилых заболевание сопряжено с высоким риском для жизни», — объяснил свою позицию врач.

Это действительно очень большая проблема для Японии, одной из самых возрастных стиран мира, где уже 27% населения – старше 65-ти. Но и России, где пожилым является каждый пятый, тоже есть, над чем подумать. Пока что ни российская #медицина, ни укоренившийся менталитет не настроены на борьбу за стариков. По отзывам пожилых родственников, даже в московских поликлиниках они весьма часто слышат от врачей популярное «А что вы хотите? Возраст…». И предложения паллиативного лечения вместо эффективного. В больницах тоже возрастных пациентов не жалуют, считая их если не «балластом», то уж точно не теми, кого надо спасать в первую очередь.

Возможно, такое отношение убивает больше пожилых россиян, чем новоявленный #коронавирус…

А лично вам какой сценарий коронавирусной пандемии представляется наиболее опасным – гибельный для всех или опасный только для стариков?