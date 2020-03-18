В Германии назвали источник заражения коронавирусом в Европе

18.03.2020, 13:16, Новости дня

Туристы со всей Европы, вероятнее всего, заразились коноравирусом на австрийском горнолыжном курорте Ишгль, сообщили СМИ.

Как пишет Der Spiegel, ряд заразившихся COVID-19 граждан Германии, Норвегии, Дании и Швеции проводили отпуска именно там. Вероятно, они и «привезли» вирус к себе домой. Коронавирусом оказался заражен и бармен одного из заведений на курорте, передает РИА «Новости».

Ишгль продолжал работу вплоть до прошлых выходных, когда уже было известно о числе зараженных. Владельцы отелей и подъемников не желали упустить выгоду, несмотря на опасность для общественного здоровья.

Мэра города Вернера Курца возмутили эти обвинения. Он заявил, что все меры предосторожности были приняты своевременно.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние сутки 11 тыс. 526 человек в мире заразились новым коронавирусом, умерли 475, общее число заразившихся в мире составляет на данный момент 179 тыс. 112 человек. Общее число случаев с летальным исходом в мире достигло 7 тыс. 426.