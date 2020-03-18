 

Украинский канал наложил на обращение Зеленского субтитры об убийстве

18.03.2020, 13:16, Новости дня

Украинский телеканал ICTV во время обращения президента Украины Владимира Зеленского случайно запустил титры об убийстве из детективного сериала «Нюхач».

Телеканал пустил в эфир обращение Зеленского, однако дорожка субтитров не была заменена, и в результате речь главы государства сопровождалась субтитрами об убийстве. Видеозапись опубликована на канале ZG_trash в YouTube .

В то время как Зеленский объяснял жителям Украины, находящимся за границей, как они смогут вернуться домой, на экране появлялась фраза: «Это я убила Эрику». 

Следом пошли реплики «Почему напечатано? Почему не от руки?», «Кристиан, принеси лестницу», «Тело подтягивали уже после смерти». 

Инцидент рассмешил пользователей социальных сетей. 

«Чистосердечное признание смягчает наказание. Убил Эрику и признался», – написала Татьяна Румянцева.

«Новая генпрокурор уже отреагировала на убийство Эрики?» – поинтересовался Archi FireLion.

«А мне понравилось… Нормальный, как раз адекватный, перевод того, что он мелет», – написал Broneslav Kolombo.



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