Машина влетела в толпу людей на переходе в Новосибирске

18.03.2020, 13:15, Новости дня

Две женщины попали в больницу после наезда автомобиля на толпу пешеходов в Новосибирске. Камера наблюдения зафиксировала момент ДТП.

Авария произошла в 19:40 17 марта на площади Калинина. За рулем Chevrolet Captiva находилась 42-летняя женщина, которая, как видно на кадрах, обогнула вставшие перед светофором машины и выехала на "зебру" в тот момент, когда дорогу переходили несколько десятков человек.

Под удар попали четыре пешехода, одна женщина оказалась под кроссовером, который протащил ее около 10 метров, пока водителя не остановили бросившиеся на помощь очевидцы. Они же помогли всем пострадавшим. Женщин 58 и 22 лет доставили в больницу: у первой сотрясение головного мозга, у второй состояние куда тяжелее — у нее открытая черепно-мозговая травма.

Виновницу аварии после опроса отпустили домой.