 

“Ак Барс” предложил КХЛ завершить сезон без определения победителя

18.03.2020, 13:15, Новости дня

Хоккейный клуб "Ак Барс" выступил с официальным заявлением по поводу продолжения сезона-2019/20. По мнению руководства казанского клуба, нынешний чемпионат необходимо досрочно завершить из-за угрозы распространения коронавируса. Также "барсы" предлагают не определять победителя соревнований.

В обращении, которое опубликовал официальный сайт клуба, говорится, что без участия "Барыса" и "Йокерита", ранее отказавшихся играть во втором туре плей-офф Кубка Гагарина, "снизится до минимального уровня чувство ценности победы в чемпионате КХЛ".

Кроме того, легионеры "Ак Барса" просят отпустить их домой. Учитывая же, что из-за коронавируса полноценные тренировки не проводятся, казанский клуб не видит смысла в продолжении турнира. Казанцы обратились в КХЛ с просьбой завершить досрочно чемпионат и не определять победителя соревнований.

Ранее стало известно, что КХЛ планирует провести укороченный плей-офф с участием шести команд.



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