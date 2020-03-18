Россия ввела ограничения на полеты в США, ОАЭ и Британию

18.03.2020, 13:15, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ввести с 20 марта временные ограничения на полеты в Британию, США и ОАЭ.

"Минтрансу РФ обеспечить введение с 00:00 минут 20 марта 2020 г. по московскому времени временного ограничения осуществления пассажирских перевозок с территории РФ на территорию Великобритании, США, ОАЭ и в обратном направлении", — отмечено в поручении.

Исключения предусмотрены для регулярных рейсов Москва — Лондон (и обратно), Москва — Нью-Йорк (и обратно), Москва — Абу-Даби (и обратно), осуществляемых из аэропорта "Шереметьево" (терминал F), а также для чартерных рейсов при условии перевозки в Россию российских граждан, в указанные страны — граждан этих стран.

Росавиации поручено проинформировать авиакомпании "и иные заинтересованные стороны" о временном ограничении полетов.