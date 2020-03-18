Redmi K30 Pro стал официальным смартфоном фильма «Форсаж 9»

18.03.2020, 13:09, Разное

Разработчики компании Redmi заявили о сотрудничестве с создателями фильма «Форсаж 9», в котором будет прорекламирован новый девайс бренда – Redmi K30 Pro. Что касается маркетинговой кампании, то она стартует уже на следующей неделе.

Накануне специалисты заявили, что устройство оснащено системой жидкостного охлаждения и это позволит процессору Snapdragon 865 работать на 100%, при этом без потери производительности из-за перегрева. Среди других технических характеристик флагмана — самая быстрая флэш-память UFS 3.1, обеспечивающая смартфону скорость чтения свыше 700 МБ/с.

В целом, разработчики Redmi K30 Pro пообещали покупателям самую высокую производительность в эпоху 5G-сетей. К слову, по результатам теста в сервисе AnTuTu, модель набрала свыше 605 тысяч баллов. Поскольку гаджет является флагманским, бюджетную версию ожидать не стоит, подытожили разработчики.