Состояние больного раком ведущего НТВ Александра Беляева резко ухудшилось

18.03.2020, 13:09, Разное

Ведущий прогноза погоды на телеканале НТВ Александр Беляев уже несколько лет проходит лечение от рака легких. После новостей о стабилизации ситуации 71-летний артист заявил о резком ухудшении своего состояния.

Не так давно телеведущему удалось справиться с расстройством нервной системы: после стабилизации показателей, ему не нужно было принимать тяжелые онкологические препараты. К сожалению, недавно Беляев сообщил, что ему стало хуже. В связи с этим, он приехал на обследование в больницу раньше намеченных сроков. После интервью журналисты отметили, что у ведущего был тихий и печальный голос.

Беляев не стал рассказывать о причинах своего заболевания. Сейчас он старается проводить гораздо больше времени вне города, чем ранее, так как считает, что свежий воздух может помочь в лечении.